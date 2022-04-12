العضايلة مهنئا الملك : للّه الحمد من قبل ومن بعد

الوكيل الاخباري - هنأ السفير الأردني في القاهرة أمجد عودة العضايلة جلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين بنجاح العملية الجراحية، التي أجريت لجلالته وتكللت بفضل الله بالنجاح.



وقال العضايلة، في تغريدة له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "للّه الحمد، من قبل ومن بعد، أن منّ علينا وأكرمنا بسلامة جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني، واستجاب لدعوات الأردنيين الصادقة، ليحفظه عميداً للبيت الهاشمي، وقائداً لشعبه الوفي، ويعيده سالماً معافى ليواصل وولي عهده الأمين قيادة المسيرة لـ ‎#الأردن الغالي".

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