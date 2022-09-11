البلقاء التطبيقية تخفض رسوم الساعات المعتمدة للطلبة العرب والاجانب

الوكيل الإخباري - أعلن الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أنه وحرصا من الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والطلبة الأجانب ، فقد قرر مجلس أمناء الجامعة تخفيض رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الدولي في كافة تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) في كليات الجامعة لتصبح بنفس رسوم الساعات المعتمدة على البرنامج الموازي للطالب الأردني لتمكين وتشجيع الطلبة من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة من الالتحاق في التخصصات التقنية والتطبيقية التي تطرحها جامعة البلقاء التطبيقية في كافة كلياتها.

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وشدد العجلوني على أهمية تركيز كافة الجهود الوطنية على استقطاب الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة من خلال توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لدراسة الطلبة الوافدين في جامعاتنا الوطنية عامة وفي جامعة البلقاء التطبيقية بشكل خاص، تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في جعل الأردن مقصدا للطلبة العرب في تلقي تعليمهم.



وقال رئيس الجامعة إن انخفاض تكلفة الدراسة يعتبر من أهم العوامل الداعمة لاستقطاب الطلبة من اشقائنا العرب والأجانب بالإضافة الى توفر المناخ المناسب للدراسة من الاستقرار والأمن والأمان الذي تمتاز به المملكة واهتمام القيادة الهاشمية بكافة الطلبة العرب والأجانب على ارض الوطن وكذلك توفير الجامعات تخصصات فريدة وبرامج تقنية مواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة ويحتاجها سوق العمل الإقليمي والدولي.



وبين بان السمعة الطيبة والمتميزة التي تتمتع بها جامعة البلقاء التطبيقية على المستوى الإقليمي وانفرادها بتوفير برامج وتخصصات تقنية تطبيقية تعتبر نقطة جذب للطلبة الوافدين لدراسة فيها بالإضافة الى انفراد الجامعة عن باقي الجامعات الأردنية بانتشارها في كافة محافظات المملكة والتي توفر للطالب أمكانية الانخراط بالمجتمعات المحلية والتعرف على الثقافات والعادات لتلك المجتمعات بالتالي يترك الأثر الإيجابي الاجتماعي والثقافي على الطالب الوافد .