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الإثنين، 20-05-2024 10:21 ص

البلقاء التطبيقية تعلن عن فرصة تدريب لطلبة الماجستير في ايطاليا

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الوكيل الاخباري- تعلن وحدة التعاون والعلاقات الدولية/ دائرة الاتفاقيات المحلية والدولية في جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح باب التقديم ‏للترشح والاستفادة من فرصة التدريب للطلبة ضمن برنامج‎ (Erasmus+) ‎في جامعة University of  Messina ‎‏/ ‎‏ الايطالية، لطلبة ‏الماجستير في تخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء.

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وقالت جامعة البلقاء التطبيقية انه سيمنح الطالب الحاصل على فرصة التدريب على مخصصات شهرية، وبدل تذكرة سفر.


الشروط اللازمة للتقدم لفرصة التدريب:


أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في التغذية والتصنيع الغذائي.
أن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن 3.25.


ألاّ يقل عدد الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بنجاح في درجة الماجستير عن (6) ساعات معتمدة‎.


‎‎أن يكون الطالب محققاً لمستوى اللغة الإنجليزية المطلوب في الجامعة المضيفة وهو على ‏الأقلB2 ‎وعليه تقديم شهادة إتقان لغة‏.‏


أن يكون لدى الطالب خبرة في العمل في المختبر ولديه حس المبادرة والنشاط للتعلم وتبادل الخبرات.

 

ان يلتزم بالتعليمات في ميثاق الطلبة في برنامج إيراسموس+.


على الراغبين بالتقدم للفرصة تزويد وحدة التعاون والعلاقات الدولية/ دائرة الاتفاقيات الدولية ‏والمحلية، بالوثائق التالية: 

 

‏1) كشف علامات باللغة الانجليزية حتى تاريخه‏‎. Record of transcript in English ‎


‏2)‏ شهادة إثبات مستوى اللغة الإنجليزية بما يعادل مستوى‎ B2 English certificate (B2) ‎‏.‏‎ 


‏3)‏ سيرة ذاتية حسب النموذج الأوروبي للسيرة الذاتية ‏‎ Europass ‎Curriculum Vitae‏.‏‎ ‎


‏4)‏ رسالة حافز المشاركة بفرصة التبادل باللغة الإنجليزية ‏‎ Motivation Letter‎‏تتضمن الغاية من التدريب وأهم المهارات المتوقع اكتسابها واضافتها. ‎


‏5)‏ وثيقة اثبات شخصية رسمية  (صورة عن جواز السفرأو الهوية) Copy of ID or passport.‏‎ ‎


آخر موعد لاستقبال الطلبات على الرابط أعلاه‎‏ هو يوم الأربعاء الموافق 5/06/2024 .


 




 

 


 

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