التأمين الصحي لمشتركي الضمان أمام رئاسة الوزراء خلال أيام - تفاصيل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن ملف التأمين الصحي التابع للضمان والذي أعلنت عنه المؤسسة سابقاً أصبح جاهزاً وسيرسل الى مجلس الوزراء خلال أيام .

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وأضاف المجالي اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء حول "النظام الصحي" والذي سيمنح المؤمن عليهم في الضمان تأميناً صحياً للعلاج في المستشفيات الخاصة.



ويتضمن التأمين الصحي لمشتركي الضمان الاجتماعي اقتطاع اشتراك 3% من رواتب الأردنيين ، و 5% لغير الأردنيين لقاء الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.



و سيستفيد مشتركي الضمان من العاملين بالقطاع الخاص، ومتقاعدي الضمان غير المشمولين بخدمات التأمين الصحي الحكومي أو العسكري.

