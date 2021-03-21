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الأحد، 21-03-2021 07:17 م

التجار لـ الوكيل : إقبال ضعيف على المحلات رغم عيد الأم

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري- خاص - قال نقيب تجار الأحذية والألبسة منير أبو دية ٬إن الأسواق  تعاني من  ركود تجاري و إقبال ضعيف على المحلات ٬اليوم الأحد ٬لافتا أن مناسبة عيد الأم من كل عام تعكس حركة شرائية واسعة جداً على خلاف العام الحالي.

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وأضاف أبو دية٬ لـ "الوكيل الإخباري"أن نسبة المبيعات وصلت إلى انحدار تام في القطاع التجاري .


 وأشار إلى أن سبب ضعف الإقبال على المحلات التجارية ٬ هو تردي الأوضاع المعيشية وزيادة عدد ساعات الحظر الليلي التي انعكست سلباً على التجار ونسبة المبيعات في الأسواق التجارية.


ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، 11 ألف منشأة منتشرة بعموم المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.


 




 

 


 

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