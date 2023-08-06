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الأحد، 06-08-2023 11:58 ص

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد، "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية للعام 2023/2022".

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وأظهرت الدراسة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيين (ذكور).

وتاليا التخصصات:

(المهن الطبية): تخدير وإنعاش

(المهن الهندسية):هندسة الطاقة المتجددة/ المستدامة، هندسة انترنت الأشياء، هندسة الذكاء الصناعي والأنظمة الذكية.

(المهن التعليمية): اللغة العربية وآدابها، تربية مهنية، رياضيات، شريعة ودراسات إسلامية، فيزياء.

(المهن الإدارية والتجارية والمالية): لا يوجد

(المهن الأخرى): إحصاء، الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي والروبوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والادلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الصناعي.

كما أظهرت الدراسة التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيات (إناث).

وتاليا التخصصات:

(المهن الطبية): الطب (مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة)، تخدير وإنعاش، التمريض.

(المهن الهندسية): هندسةالطاقة المتجددة.

(المهن التعليمية والإدارية): لا يوجد

(المهن التجارية والمالية): لا يوجد

(المهن الأخرى): الأمن السيبراني، الذكاء الصناعي والروبوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والادلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الصناعي.

 




 

 


 

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