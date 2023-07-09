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الأحد، 09-07-2023 06:31 م

اعلان هام من الأمانة بخصوص المتقدمين بطلبات توظيف لديها - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ولاحقاً للإعلان الصادر لتعبئة الوظائف الشاغرة من تاريخ 4/4/2023 ولغاية 13/4/2023 وبعد فرز وتدقيق الطلبات وبيان مدى انطباق شروط إشغال الوظائف المطلوبة أو عدم انطباقها على المتقدمين:

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أولاً: أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان وسيتم إبلاغهم لاحقاً لإجراء الامتحان التنافسي.


ثانياً: أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان، كما تتيح امانة عمان لهم امكانية الاطلاع عل أسباب عدم انطباق الشروط عليهم والاعتراض عليها يوم الأحد الموافق 9/7/2023 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023، علماً بأنه لن يتم النظر بأي اعتراض بعد انتهاء هذه الفترة المحددة 

 

للطلاع على الأسماء ( انقر هنا



 




 

 


 

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