الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

الكوفحي: قضايا العاملين والمتقاعدين من أولويات بلدية إربد

الفراية: المواطنون أولوية الحكومة وليس اللاجئين

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

إدارة السير: تم الحجز على هؤلاء وتحذر من تكرار تصرفاتهم

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول

تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب بريدية في عدد من المحافظات

تعرّف على أسعار الزي المدرسي والحقائب في الأسواق

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

الأحد، 23-07-2023 11:11 م

الكوفحي: قضايا العاملين والمتقاعدين من أولويات بلدية إربد

1690136149216


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، إن المجلس الجديد منذ تسلمه مهامه أولى قضايا العاملين والمتقاعدين من البلدية جل اهتمامه وعنايته، وشكل لجنة خاصة لدراسة ملفات الموظفين، وأنه ترأس عدة اجتماعات مع ممثلي المتقاعدين، وكان الاتفاق منذ البداية أن يلتزم الرئيس بأي قرار تتوافق عليه اللجنة الممثلة للمتقاعدين والموظفين، وأن يقوم هو بالفصل بأي نقاط خلافية.

اضافة اعلان


وأضاف رئيس البلدية، خلال استقباله اليوم الأحد، ممثلين عن المتقاعدين والموظفين أن اللجنة المشكلة من ممثلي البلدية والمتقاعدين بدأت اجتماعاتها بشهر أيار من عام 2022 وتوافقت حول كثير من النقاط واختلفت في أخرى، وعليه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية صيف العام ذاته في النقاط محل الخلاف.


وأشار إلى أن الوزارة شكلت على إثر ذلك لجنة قررت البلدية أن يمثلها فيها أحد الزملاء المتقاعدين، وأصدرت اللجنة الوزارية توصياتها في شهر تشرين الثاني من عام 2022.


وأضاف أن البلدية عادت واجتمعت مع لجنة المتقاعدين، وجرى تفسير النقاط الواردة في كتاب الوزارة، وعاد المتقاعدون وأثاروا عدة نقاط أخرى، مما استدعى مخاطبة الوزارة مرة ثانية وجاء الرد منها، وباشرت البلدية بعد ذلك على الفور بدراسة الطلبات الموجودة لديها، وبدأت اللجنة على الفور احتساب قيمة بدل الفروقات وفق الأسس التي اعتمدتها الوزارة، وحسب نظام الخدمة المدنية المطبق في الوزارة آنذاك.


وبين الكوفحي أن البلدية فصلت لغاية اليوم في ما يقارب 130 ملفاً، كما أنها تدعو جميع الموظفين والمتقاعدين لمراجعتها والإطلاع على ملفاتهم مع أحقية اصطحاب أي شخص معهم للدفاع عنهم أمام اللجنة.


وأشار الكوفحي إلى أن الحالات ليست متشابهة في أغلبها بآلية وقيمة الفروقات التي تستوجب دراسة كل ملف على حدة، مبينا أن هذه الإشكالية تقع على الموظفين المعينين قبل عام 2002 أكثر من غيرهم، لعدم وجود سلم رواتب وظيفي آنذاك.


يأتي ذلك في وقت نفذ فيه متقاعدون وموظفون عاملون في بلدية إربد الكبرى، اليوم، وقفة أمام مكتب رئيس البلدية، طالبوا خلالها بدفع فروقات الرواتب التي أقرتها لجنة الفروقات التي شكلها وزير الإدارة المحلية بوقت سابق.


ودعوا الى تطبيق كتاب الوزارة الذي اعتمد الأسس التي وضعها المدير المالي بالكتاب المؤرخ في 16 تشرين الثاني 2021 ومضمونه إعطاء الصلاحية للمجلس البلدي بصرف الفروقات.

 

وأشاروا إلى أن البلدية لم تطبق أنظمة ديوان الخدمة المدنية عليهم بالعلاوات السنوية والمهنية والإشرافية وسلم الرواتب والزيادات.


وقالوا إن البلدية تحتسب الخبرات لعمال المياومة، وطالبوا بإنصافهم شأن باقي موظفي البلديات في المملكة.


ولفتوا إلى أن كتاب ديوان التشريع والرأي الذي صدر في الشهر الأول من عام 2022، يشير إلى أن البلدية أخطأت بعدم احتساب الخبرات وبعدم تطبيق نظام الخدمة ويجب عليها تصحيح الخطأ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690145632218

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية شعرية للشاعرين عبدالغني والربيع

1690145461979

انطلاق أنشطة شبابية في عدة محافظات

1333333333333333333333333333

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

1690140250044 (1)

خدمة الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

image (62)

الفراية: المواطنون أولوية الحكومة وليس اللاجئين

nCNTnOeEXzqjjMH541rYdqSnzPWAwd9Uv61yQz0J

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

أخبار متعلقة
1689698813560 (1)

الجبور يطلع على معسكرات الحسين في محافظتي جرش وإربد

1689344356030

مختصون بيئيون يدعون لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من اندلاع حرائق الغابات

M63A9020

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

63236cf18968d

دائرة الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها عن شهر أيار

6415d5bc1202e

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

1687606503898

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات