تنويه هام للطلبة مع قرب اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - يعقد رئيس ديوان الخدمة المدنية، يوم الأحد 6/8/2023، في مبنى الديوان، مؤتمراً صحفياً لإطلاق دراسة "واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية".



ويأتي إطلاق الدراسة تزامنًا مع قرب نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) وبقصد تعريف الطلبة وتوجيههم بالتخصصات الراكدة والمشبعة في السوق المحلية.



ويشارك في مؤتمر إطلاق الدراسة، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير عام وحدة تنسيق القبول الموحد، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

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