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الثلاثاء، 25-10-2022 05:17 م

التدريب المهني تؤكد أهمية التحول الرقمي لتوفير فرص مستدامة للشباب

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 الوكيل الاخباري - أكد مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، أهمية المهارات الرقمية ومهارات المستقبل والتحول الرقمي في توفير الفرص المستدامة للشباب الأردني.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول لمجلس إدارة مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات الكهربائية والهجينة-الهايبرد، الذي عقدته المؤسّسة، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع مشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل.

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