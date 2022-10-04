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معهد التدريب المهني في الطفيلة يعقد دورات متخصصة للشباب

الثلاثاء، 04-10-2022 06:04 م

معهد التدريب المهني في الطفيلة يعقد دورات متخصصة للشباب

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الوكيل الاخباري - قال مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة المهندس محمد الشرايدة إن نحو 30 متدربا ومتدربة التحقوا ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.

وأشار الشرايدة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن البرنامج التدريبي جاء لإتاحة فرص التدريب للشباب في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من الحرفيين والعاملين في مكاتب وكلاء السفر، ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمعات المحلية سواء كانوا أفرادا أو جمعيات.

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