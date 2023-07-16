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الأحد، 16-07-2023 04:52 م

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة التدريب المهني، عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي، اليوم الأحد ، وذلك في معاهد المفرق والمشارع، والغور الأوسط.

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ويتضمن البرنامج الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن مشروع التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية، خلال 6 أشهر، صيانة معدات زراعية، والزراعة المائية، وتمديد شبكات الري.


وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة جميل القاضي، إن التسجيل بالبرنامج التدريبي مفتوح أمام الراغبين من الذكور والإناث، للفئة العمرية من 18-35 عاما، ومن الجنسيتين الأردنية والسورية، وان يكون المشارك لائقا صحيا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة، عدا برنامج الزراعة المائية الذي اشترط على الأردنيين أن يكونوا من حملة شهادة الثاني ثانوي كحد أدنى.


وأضاف القاضي، أن الخريج سيحصل على شهادة معتمدة، وشهادة مزاولة مهنة، إضافة لدفع 75 دينار شهريا بدل مواصلات.


ويستمر التسجيل في المعاهد المذكورة، لغاية نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

 




 

 


 

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