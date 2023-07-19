التربية : الوزارة لن تجدد ترخيص هذه المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - أكدت مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، د. ريما زريقات، أن الوزارة لا تجدد ترخيص المدارس الخاصة، إلا بعد ارفاق كافة الوثائق والأوراق المصدقة المطلوبة من نقابات أطباء الأسنان والأطباء.



وأضافت زريقات في تصريحات صحفية أن الوزارة بدأت باستقبال طلبات التجديد والترخيص وفقا لنظام تأسيس المدارس الخاصة وتقوم بالتدقيق على عقود المعلمين والكوادر التعليمية والادارية، والتحقق من التزامها بالعقد الموحد.



وشددت زريقات على أن الوزارة لا تمنح الموافقة على تجديد الترخيص إلا بعد مطابقة عدد الكوادر التدريسية مع العقود الموحدة، وحسب التشكيلات الواردة من قبل المدارس.

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