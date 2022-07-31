التربية: انتهاء عمليات التصحيح الورقي لجميع مباحث امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - أنهت وزارة التربية والتعليم عمليات التصحيح الورقي لجميع المباحث في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في مديريات الأردن كافة، وفق ما أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية نواف العجارمة، الأحد لـ "المملكة".

اضافة اعلان



واُختتمت، الأسبوع الماضي، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان العام، والتي انطلقت أولى جلساتها في 30 حزيران/يونيو الماضي، بمشاركة نحو 204 آلاف مشترك ومشتركة.



وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، في تصريح ، إن "الموعد التقريبي لنتائج الثانوية العامة في 20 آب/أغسطس المقبل".

