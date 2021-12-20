التربية تتفقد مراكز امتحان الدورة التكميلية للثانوية العامة في عجلون

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية، الدكتور نواف العجارمة، اليوم الاثنين، مراكز امتحان الدورة التكميلية لامتحان شهادة لثانوية العامة (التوجيهي) في محافظة عجلون.



وأعرب العجارمة عن اعتزاز الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين والمعلمات الأردنيين التي هي محط احترام وتقدير، مؤكدا أن إصرارهم وعزيمتهم ساهمتا في استمرار التعليم الوجاهي في مدارس المملكة خلال الفصل الدراسي الأول رغم تحديات تواجه العديد من دول العالم وما زال التعليم لديها عن بعد.



وأكد أن النظام التعليمي في الوطن العربي ما زال يواجه تحديات الانتماء للمدرسة التي تعد ساحة الفعل الرئيسية، مشيرا إلى أهمية المهارات التكنولوجية لمواكبة متغيرات العصر في تحديث وتطوير المناهج.

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