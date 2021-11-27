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السبت، 27-11-2021 08:33 م

وزير التربية: سنبقى على التعليم الوجاهي طالما الوضع تحت السيطرة

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس أن الوزارة ستبقي على التعليم الوجاهي طالما أن الوضع الوبائي تحت السيطرة.

وقال البلبيسي في مداخلة له عبر المملكة، أن اصابات كورونا تسجل يوميا في المدارس، حيث سجل اليوم 1234 إصابة بفيروس كورونا بين طلبة المدارس.

وأضاف، أنه اذا بقيت الاصابات بين 2000 و2500 في المدارس تبقى الامور تحت السيطرة، مشيرا إلى ان الشعب التي يصاب بها احد الطلبة تغلق لـ 5 ايام.

وبين عويس أن 7 مدارس و292 شعبة مدرسية متحولة حاليا للتعلم عن بعد بسبب ارتفاع الإصابات.

وتوقع الوزير أن تكسر العطلة الشتوية انتشار الفيروس في المدارس.

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