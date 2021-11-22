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الإثنين، 22-11-2021 10:58 م

وزارة التربية : تحويل 4 مدارس للتعلم عن بعد

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة مستمرة في برنامجها ولا تغيير عليه.

وأكد في تصريحات صحفية أن لا تغيير على موعد الامتحانات للطلبة، حيث ستبدأ في 8 كانون الأول وتنتهي بـ28 من الشهر الجاري.

وعن ارتفاع  الإصابات في الأردن، قال المساعفة إن ذلك ينعكس بشكل واضح على الوضع الوبائي في الميدان التربوي.

وتابع أن نسبة الإصابات النشطة بين الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة بلغت 6 بالألف، ونسبة الشعب الصفية التي تم تحويلها عن بعد بلغت قرابة 2 بالألف، علما أن عدد الشعب الصفية في مدارس المملكة 82 ألف شعبة وتم تحويل 200 غرفة صفية للتعلم عن بعد.

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وبين أنه تم تحويل 4 مدارس خلال الأسبوع الجاري منها 3 حكومية وواحدة خاصة، لمدة 5 أيام بسبب ارتفاع النسبة عن 10 في المئة.

ولفت المساعفة إلى أن الوضع الوبائي في مدارس المملكة مقبول، مؤكدا على أنه يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول فيها.


 




 

 


 

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