التربية تعمم على المدارس الخاصة بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



عممت مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة الراغبين بتطعيم أبنائهم بلقاح كورونا من الفئة العمرية 12 - 18 عاما بشكل اختياري.

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وأكد مدير مديرية التعليم الخاص في الوزارة الدكتور محمد العلوان اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الموافقة من أولياء الأمور يجب أن تكون خطية .



وجاء ذلك على ضوء توجه الوزارة لاستفتاء أولياء امور حول اعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس، وحصر أعداد الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم بتلقي لقاح كورونا.



