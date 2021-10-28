بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي إن نسبة تدهور الحالة الصحية للأطفال أو دخولهم المستشفى عند إصابتهم بفيروس كورونا قليلة جداً.

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وأضاف بلعاوي اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" بشأن إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما أنه من المبكر التوجه لذلك لقلة البراهين الحالية.



وحث بلعاوي على إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس من عمر 12 إلى 18 عاما خصوصا لمن يعانون من أمراض مزمنة للحد من انتشار كورونا في المدارس.

