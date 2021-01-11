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الإثنين، 11-01-2021 06:04 م

التربية تكشف شكل عودة الطلبة الى المدارس

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تجري تقييما مستمرا لعملية التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه كان الخيار الوحيد في كل دول العالم في ظلّ جائحة كورونا.
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وقال في تصريحات صحفية إن التعليم الالكتروني سيبقى خيارا لدى الوزارة وسيتم تطويره حتى لو عدنا للتعليم الوجاهي، وسيكون أحد استراتيجيات التعليم وجزءا أساسيا منه.

ولفت إلى أنه وفي حال عودة التعليم الوجاهي في الفصل الثاني، فسيكون مختلفا عن السابق، ولن يكون دوام الطلبة بشكل يومي.


 




 

 


 

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