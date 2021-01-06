توضيح من التربية بشأن الامتحانات

الوكيل الاخباري -

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اطمأن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة على سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأربعاء لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الشونة الجنوبية.وشملت الجولة التي رافقه خلالها مدير التربية والتعليم الدكتور نزار الدقس، مدارس الروضة الثانوية الشاملة للبنين، والشونة الجديدة الثانوية الشاملة للبنات، والروضة الأساسية.وأثنى الدكتور العجارمة خلال الجولة على الالتزام التام بتطبيق اشتراطات البروتوكول الصحي من قبل الطلبة ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة عليه، مبدياً ارتياحه للمستوى الكبير في التقيد بالتعليمات والإجراءات الناظمة للامتحان.وأكد على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المياه والتدفئة والتهوية الجيدة للقاعات، معربًا عن ثقة الوزارة العالية بكوادرها القائمة على الامتحان، وبجميع كوادر المؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في عقد الامتحان.من جانبها، تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات يرافقها مدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور أسامة الشديفات، قاعات الامتحان في عدد من المدارس التابعة للواء، شملت مدارس رجم الشامي الثانوية للبنات وضاحية الأميرة إيمان الثانوية للبنات وخالد بن الوليد الثانوية للبنين.وأكدت الدكتورة القبيلات أن الامتحان سار في يومه الرابع وفق الإجراءات والتعليمات الناظمة لعقده، مثنيةً على جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي؛ رؤساء قاعات ومراقبين ولجان مشرفة لإدارتهم الامتحان، والأجهزة الوطنية المساندة وقوات الأمن العام والدرك والدفاع المدني ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده .وجالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان .