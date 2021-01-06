الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

عائلة مسن مفقود تناشد الأردنيين

حادثة تهز البلقاء اليوم

تطورات عودة عمل النوادي الرياضية والمسابح

توضيح من التربية بشأن الامتحانات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الحكومة تبشر الأردنيين بقرارات سارة قريبا

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

الأربعاء، 06-01-2021 02:35 م

توضيح من التربية بشأن الامتحانات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اطمأن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة على سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الأربعاء لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الشونة الجنوبية.
اضافة اعلان

وشملت الجولة التي رافقه خلالها مدير التربية والتعليم الدكتور نزار الدقس، مدارس الروضة الثانوية الشاملة للبنين، والشونة الجديدة الثانوية الشاملة للبنات، والروضة الأساسية.

وأثنى الدكتور العجارمة خلال الجولة على الالتزام التام بتطبيق اشتراطات البروتوكول الصحي من قبل الطلبة ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة عليه، مبدياً ارتياحه للمستوى الكبير في التقيد بالتعليمات والإجراءات الناظمة للامتحان. 

وأكد على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المياه والتدفئة والتهوية الجيدة للقاعات، معربًا عن ثقة الوزارة العالية بكوادرها القائمة على الامتحان، وبجميع كوادر المؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في عقد الامتحان.

من جانبها، تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات يرافقها مدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور أسامة الشديفات، قاعات الامتحان في عدد من المدارس التابعة للواء، شملت مدارس رجم الشامي الثانوية للبنات وضاحية الأميرة إيمان الثانوية للبنات وخالد بن الوليد الثانوية للبنين.

وأكدت الدكتورة القبيلات أن الامتحان سار في يومه الرابع وفق الإجراءات والتعليمات الناظمة لعقده، مثنيةً على جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي؛ رؤساء قاعات ومراقبين ولجان مشرفة لإدارتهم الامتحان، والأجهزة الوطنية المساندة وقوات الأمن العام والدرك والدفاع المدني ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده .

وجالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

عائلة مسن مفقود تناشد الأردنيين

12202029132018305817908

حادثة تهز البلقاء اليوم

12202030165738257227323

الحكومة تبشر الأردنيين بقرارات سارة قريبا

120212135143337874457

رسالة هامة من وزارة التربية والتعليم الى جميع طلبة المدارس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

اطلاق نظام التراسل الالكتروني بين تربية ومدارس لواء بصيرا

1220202152226342534523

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

وزارة التربية والتعليم

أمين عام وزارة التربية تعلن عن اجراءات جديدة بالمدارس

وزارة التربية والتعليم

أمين عام وزارة التربية تكشف عن خطط جديدة