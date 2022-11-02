التربية تنفي اختناق طالبات مدرسة بمبيدات حشرية في إربد

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

نفى مدير التربية والتعليم في لواء قصبة إربد الدكتور محمد المومني ما يتم تداوله بشأن وجود حالات اختناق بين الطالبات في مدرسة بيت راس الثانوية للبنات بعد رش مبيدات حشريه داخل المدرسة أثناء الدوام الرسمي.

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وقال المومني لـ "الوكيل الإخباري" إن طالبتين فقدن الوعي أثناء الطابور الصباحي وتبين أن احداهن لديها سيرة مرضية.

وأشار إلى أن عمليات التعقيم تكون بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وبمواد مرخصة من المؤسسة العامة للغذاء والدوام وبالتعاون مع الجهلات المتخصصة.

وبين أن عملية التدريس في المدرسةمستمرة دون وجود اي مشكلة تذكر.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من حالات اختناق بين الطالبات في مدرسة بيت راس الثانوية للبنات بعد رش مبيدات حشريه داخل المدرسة أثناء الدوام الرسمي