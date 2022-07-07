التربية توضح حول أسئلة امتحان الرياضيات للتوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن الملحوظات التي وردت إلى غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرفة العمليات الفنية في مديرية الامتحانات على امتحان الرياضيات كانت عادية جدا وضمن الملحوظات اليومية الي ترد في أي امتحان.



وأكد كنانة سير الامتحان بصورة حسنه وسهله ووفق ما هو مخطط له من قبل الوزارة، وضمن أجواء مريحة في قاعات الامتحان، مشيرا الى أن الفرق الفنية التابعة للوزارة والمكلفة بمراقبة سير الامتحانات أكدت حجم الارتياح الكبير بين الطلبة.



وشدد على أن مدة الامتحان كانت كافية والأسئلة راعت إمكانيات وقدرات الطلبة ومستوياتهم، مشيرا إلى أن الأسئلة احتوت على فرع أو اثنين للطلبة المتميزين ولا يوجد أي أسئلة خادعة أو مستحيلة الإجابة.



وبين أن نسبة الشكوى من قبل الطلبة من حيث عدم كفاية الوقت أو صعوبة الأسئلة بسيطة جدا مقارنة بأعداد الطلبة المتقدمين للامتحان.

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