الأحد 17-07-2022
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الأحد، 17-07-2022 08:13 م

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - يستأنف 161517 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة يوم غد الاثنين التقدم لجلسات الامتحانات النهائية، حيث يتقدمون لإمتحان اللغة الانجليزية ولكافة الفروع.

وكانت إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أن طبيعية الأسئلة في امتحان اللغة الانجليزية يتمثل في 40-50 بالمئة أسئلة مقالية والباقي أسئلة اختيار من متعدد.

ويتقدم الطلبة من كافة الفروع للإمتحان في جلسة واحدة تعقد الساعة العاشرة صباحاً موزعين كالتالي ،العلمي 62147، والفرع الأدبي 80606 ،والشرعي131 ،الزراعي 3254،الصناعي 6060، الفندقي 1669، الاقتصاد المنزلي 7545، المعلوماتي 87، الصحي 18.

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