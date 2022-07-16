حرمان 230 طالب توجيهي بسبب حيازة الهاتف داخل قاعة الامتحان

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، لـقناة المملكة، السبت، ان الغالبية العظمى من طلبة الثانوية العامة ملتزمون بتعليمات الامتحان، ويوجد مخالفات طبيعية في المستوى المقبول، لكن المخالفة التي ارتفعت على غير العادة هي حيازة جهاز هاتف متنقل أثناء عقد الامتحان”.



“وصلني من الإدارة أن مخالفة حيازة الهاتف المتنقل وصلت إلى ما يقرب 230 مخالفة حيازة جهاز هاتف، وترتب عليها حرمان من دورتين امتحانيتين لـ 230 طالب بسبب حيازة الهاتف الخلوي داخل الامتحان”، وفق كنانة.

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