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الأربعاء، 08-09-2021 01:39 م

التربية: توضح حول حذف اسم فلسطين من خريطة كتاب الجغرافيا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام وزارة التربية والتعليم بحذف اسم فلسطين من خريطة في كتاب الجغرافيا للصف العاشر الأساسي .

لذا تؤكد الوزارة على ما يلي:

أولا: التعبير بكلمة حذف غير دقيق ، كون اسم فلسطين لم يكن مثبتا على الخريطة في طبعة الكتاب الأولى عام 2016، ولم يجر عليها أي تغيير على مدى تتابع الطبعات السنوية. 

علماً بأنه منذ ذلك الوقت لم يرد إلى الوزارة أية ملحوظات تتعلق بهذا الشأن.

ثانيا: مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي الأردني ، وهذه الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر.

ثالثا : لا يوجد أية نية لتغييب اسم فلسطين وواقع المناهج الدراسية الأردنية يشهد بذلك حيث تزخر مناهجنا بكافة الصفوف بتناول موضوعات تتحدث عن فلسطين، ففلسطين في قلوب كل الأردنيين ووجدانهم وعلى رأسهم القيادة الهاشمية.

رابعا: تؤكد وزارة التربية أن النظرة إلى المناهج تؤخذ بشمولية وليس بنظرة مجزأة.

خامسا: كما تؤكد الوزارة أنها ستأخذ هذه الملحوظة بعين الاهتمام في الطبعات القادمة من الكتاب.

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