إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الوكيل الاخباري- أعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن البدء بتنفيذ إجراء جديد للتمييز بين حقائب المسافرين المتوجهين للأردن، والمتوجهين للمطار.

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وسيتم تمييز حقائب المسافرين إلى المطار “ترانزيت” باللون الأحمر، وحقائب المسافرين إلى الاردن باللون الأصفر، وذلك للحفاظ على حقائب وامتعة المواطنين.



ودعت الادارة العامة للمعابر والحدود المواطنين الى ضرورة الافصاح عن وجهة سفرهم عند دخولهم لقاعة الامتعة، لتسهيل عملية فرز الحقائب.



وأكدت الادارة ضرورة إلتزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.