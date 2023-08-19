السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

إصابة مواطن إثر سقوط قصارة سقف منزل في الزرقاء

التربية: لا فك لمعلمي الإضافي بمدارس السوريين والتكليف من عام إلى 3 أعوام

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

السبت، 19-08-2023 01:59 م

التربية: لا فك لمعلمي الإضافي بمدارس السوريين والتكليف من عام إلى 3 أعوام

main_image6347c1f316263


الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الله الزعبي، إن لجنة التخطيط في الوزارة قررت عدم فك معلمي الإضافي (لجميع المواد) في مدارس السوريين، وابقائهم في عملهم ضمن شروط . 

وبيّن الزعبي لـ" الوكيل الإخباري" أنه اشترط أن يبقى معلم الإضافي على رأس عمله في المدارس التي تتواجد داخل مخيمات السوريين لمدة 3 سنوات، ومعلمي الاضافي في المدارس ذات الفترتين -خارج المخيم- لمدة عام. 

وأضاف أنه تقرر إبقاء المعلم الأصيل على الفترة الصباحية دون تكليف على الفترة المسائية، لفتح المجال أمام المنتظرين على دور التعليم الإضافي لأخذ فرصتهم

اضافة اعلان


وشكى معلمون من قيام مديريات تربية بفك معلمي الاضافي لمادة التربية المهنية في المدارس التي تُدرس السوريين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

الخصاونة ٢

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الدفاع المدني

إصابة مواطن إثر سقوط قصارة سقف منزل في الزرقاء

e5Fee

لتجنب الوقوع بسوء الاختيار .. خطوات هامة لناجحي التوجيهي قبل اختيار التخصص الجامعي

64e0a1958c7f3

المناطق الحرة : أراضٍ جاهزة للاستثمار في البحر الميت

8202313225159535481526

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

أخبار متعلقة
GOPR0826

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس

تت

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

٧

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

nxCEPdJfybTMoazVgEz3KWT81VgoJTMzSEyTrRzM

وفاة طالبة بالصف الثاني والتربية تنعاها

820221783415334296541

مدير إدارة الامتحانات في التربية يوضح حول آلية اعلان نتائج التوجيهي

420232562332115600091

هام من وزارة التربية بشأن المدارس