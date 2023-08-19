التربية: لا فك لمعلمي الإضافي بمدارس السوريين والتكليف من عام إلى 3 أعوام

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الله الزعبي، إن لجنة التخطيط في الوزارة قررت عدم فك معلمي الإضافي (لجميع المواد) في مدارس السوريين، وابقائهم في عملهم ضمن شروط .



وبيّن الزعبي لـ" الوكيل الإخباري" أنه اشترط أن يبقى معلم الإضافي على رأس عمله في المدارس التي تتواجد داخل مخيمات السوريين لمدة 3 سنوات، ومعلمي الاضافي في المدارس ذات الفترتين -خارج المخيم- لمدة عام.



وأضاف أنه تقرر إبقاء المعلم الأصيل على الفترة الصباحية دون تكليف على الفترة المسائية، لفتح المجال أمام المنتظرين على دور التعليم الإضافي لأخذ فرصتهم

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وشكى معلمون من قيام مديريات تربية بفك معلمي الاضافي لمادة التربية المهنية في المدارس التي تُدرس السوريين.