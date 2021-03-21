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الأحد، 21-03-2021 10:14 ص

بسبب تدهور الوضع الوبائي

التربية لـ الوكيل: عودة الطلبة إلى المدارس غير وارد حاليا

مددد
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، بأن الوضع الوبائي الراهن يُحتّم الاستمرار في "التعليم عن بُعد" ، حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

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وأشار القرعان ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القرار بشأن مصير عودة الطلبة إلى المدارس " مٌتغيّر" وتابع " عودة الطلبة إلى المدارس غير وارد حاليا" ، لافتا أن الأمر يتم دراسته من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .

 

ولفت ، أن الوضع الوبائي قد يتحسّن في المملكة ، خلال الفترة القادمة ، وتابع " لا يمكن حسم القرار خلال الفترة الحالية ، إلا بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية ، من أجل تقييم الوضع ".

 

" عودة الطلبة إلى المدارس ، قرار مشترك ، يتطلب التريّث خاصّة في المرحلة الحالية ، على وقع ارتفاع واضح للإصابات والوفيات بالفيروس ، ولا يمكن الحديث بهذا الشأن حاليا ، أمام ما تشهده المملكة من تدهور ملموس بشأن الأوضاع الراهنة" ، وفق القرعان.

 

وفي ردّ على سؤال حول ترجيح استمرار "التعليم عن بُعد " ، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، أجاب " لا يمكن الإجابة على ذلك حاليا ، فالأمر بحاجة إلى دراسة المنحنى الوبائي ومستجداته ، ولا يمكن حسم ذلك خلال الفترة الحالية ".

 

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