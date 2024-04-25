التربية: 15 حزيران المقبل آخر موعد للرحلات المدرسية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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قال مدير إدارة النشاطات التربوية بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات إن 15 - حزيران القادم سيكون آخر موعد للرحلات المدرسية.وأضاف الطويقات لـ "الوكيل الاخباري" أن التربية حدد فترة الموافقة على الرحلات المدرسية بين 15 آذار وحتى 15 حزيران على ان تكون ايام ( السبت،الاثنين،الاربعاء) للذكور ، و ايام (الأحد،الثلاثاء،الخميس) لمدارس الإناث.وأكد أن موعد الرحلات المدرسية تشمل القطاع الحكومي والخاص من خلال إعطاء مدراء التربية صلاحية في الموافقة على الرحلات ضمن إجراءات السلامة.ولفت أن عدة أماكن يمنع الذهاب إليها منها (الغابات والأحراش، والملاهي الخطرة، ومجاري السيول والأودية، والأماكن العامة الخطرة، ورحلات المغامرة والاستكشاف)، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمرافقين التربويين.