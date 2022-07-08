الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك لقناة سي إن بي سي: المشاريع الإقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ويرمون جمرة العقبة الكبرى السبت

صور رائعة لجبل عرفات من ارتفاع 694 كم

اوقاف إربد الثانية تحدد 12 موقعاً كمصليات للعيد ـ أسماء

الملك مهنئا بالعيد: كل عام والأردن الغالي بخير

الخصاونة : نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون ولا يستحب شراء الاضحية بالأقساط

ولي العهد: نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يحفظ أردننا الغالي

تعرّف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. تحذيرات

رئيس الوزراء يهنئ بعيد الأضحى

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 06:33 م

التسويق الإلكتروني يُسهل عملية بيع وشراء الأضاحي

72021918253541117512


الوكيل الإخباري - قال مواطنون ومربو مواشي إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت وبشكل كبير في عملية بيع وشراء الأضاحي لهذا العام بعد ان لجأ عدد من تجار الماشية إلى التسويق الإلكتروني كوسيلة إعلانية لبيع الأضاحي.

اضافة اعلان


وبين المواطن معاذ صلاح أحد مربي الماشية أنه استعان بشركة تسويق وإعلان للترويج للأضاحي ساهمت في عملية الإقبال على شراء الأضاحي بما نسبته 90 بالمئة حتى اليوم الجمعة، بعد أن استخدمت الشركة طرق حديثة في التسويق مثل بيان حجم الأضحية وإظهارها بالفيديو والإعلان عن سعر الكيلو غرام الواحد الأمر الذي سهل على المواطن تحديد سعر الأضحية الكلي ووزنها.


بدوره قال التاجر عقلة حسن إن المواطن أصبح بإمكانه مشاهدة البث المباشر لقطيع الأغنام والتعرف على نوع الأضحية ووزنها وسعرها ومن ثم الحجز عن طريق الهاتف ليحضر بعد ساعات لدفع ثمنها واخذها مباشرة أو حجزها وابقاءها في الحظيرة لحين حلول عيد الأضحى المبارك.


وبين تجار آخرون انهم لجأوا الى التسويق الإلكتروني لأسباب أهمها وجود أضاحي مستوردة من عدة دول، بأسعار منافسة في السوق المحلي الأمر الذي قلل الطلب على الأضاحي البلدية، وأنهم أجبروا على تنزيل الأسعار لدخول التنافسية وبيع ما لديهم من مواشي.


وأضافوا " لقد اجبرنا بالفعل على البيع برأس المال أو حتى الخسارة في بعض الأحيان نظرا لقلة الطلب واصرار المواطن على شراء الأضاحي الأقل ثمنا بما يتناسب وقدراته المادية".


واشاروا ان تكلفة تربية الماشية أصبحت غير مجدية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأيدي العاملة والمطاعيم، لذلك نحن نستخدم اساليب متنوعة بالإعلان ولكن الأسهل هو التسويق الإلكتروني واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يشاهدها غالبية المواطنين.


واوضح تجار آخرون استحدثوا حظائر جديدة وفقا لقرار أمانة عمان والبلديات في المحافظات بالسماح لهم ببيع الأضاحي في مناطق معينة وضمن شروط محددة، ان الاقبال على الحظائر انخفض لهذا العام بسبب لجوء مربي الماشية الى الإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشهد رواجا أكبر عند المواطن حيث أصبح المربي يعلن عن بيع الأضحية من داخل المزارع او الحظائر الرئيسية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_A732574

الملك لقناة سي إن بي سي: المشاريع الإقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل

435595

اوقاف إربد الثانية تحدد 12 موقعاً كمصليات للعيد ـ أسماء

FVzSOKfX0AcB_Nv

الملك مهنئا بالعيد: كل عام والأردن الغالي بخير

MjA5Ai2gEfMmIvuSMCqv7hOSgcHdu2PINRqAMUsC

الخصاونة : نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون ولا يستحب شراء الاضحية بالأقساط

image (9)

ولي العهد: نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يحفظ أردننا الغالي

720226123920292390422

رئيس الوزراء يهنئ بعيد الأضحى

أخبار متعلقة
5075314040

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

620221310316223082662

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

image (4)

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

620221310316223082662

المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران

106925492_2780783702138619_2694941501688629879_n

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

eb17c22b-d44c-47e0-864a-e0f924e8de1e

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض