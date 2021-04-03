التعليم العالي : تصديق الوثائق إلكترونيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة لتصديق الوثائق، ومراجعات مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.



ودعت الوزارة ، في بيان وصل "الوكيل الإخباري" المواطنين الراغبين بزيارة الوزارة لتصديق وثائقهم، وحرصاً على سلامتهم ومنعاً لأي اكتظاظ قد يتسبب بنقل العدوى، الدخول إلى الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/appointments/

لحجز موعد مسبق لتصديق الوثائق، حيث سيتم الالتزام بهذه المواعيد ولن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى حرم الوزارة دون حجز موعد مسبق، كما تتمنى الوزارة على الإخوة المواطنين ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من لبس الكمامات والقفازات إضافة إلى مراعاة معايير التباعد الجسدي.

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كما تؤكد الوزارة- بحسب البيان - أنه بإمكان الراغبين بتصديق الشهادات مراجعة مراكز التصديق الموجودة خارج الوزارة في الجامعات الرسمية، وعدد من الجامعات الخاصة، ودون موعد مسبق، وللتعرف على هذه المراكز الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/Centers.aspx.



وللتعرف على الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصديق الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Authentication



كما يمكن فقط للأشخاص الذين استلموا رسالة نصية لغايات استلام وثيقة المعادلة الجاهزة وفق التاريخ المحدد في الرسالة النصية، وقبل مراجعة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدخول إلى الرابط الآتي لحجز موعد مسبق لمراجعة المديرية http://rce.mohe.gov.jo/appointments/