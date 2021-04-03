السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين لـ الوكيل : ندرس قرارا لتعديل ساعات خدمة التوصيل خلال رمضان

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

قطر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونياً

بلعاوي لـ الوكيل: تأخير الجرعة الثانية لفايزر جاء لتعزيز المناعة المجتمعية

التعليم العالي : تصديق الوثائق إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة في مبناه القديم غدا

وزير المالية : ارتفاع نسب البطالة أكبر هم للحكومة

الأمانة : التسهيلات العمرانية متاحة للجميع

التربية لـ الوكيل : عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان له بدائل قيد الدراسة سنعلن عنها

السبت، 03-04-2021 01:54 م

موعد مسبق لمراجعة المديرية

التعليم العالي : تصديق الوثائق إلكترونيا

تعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة لتصديق الوثائق، ومراجعات مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات.

ودعت الوزارة ، في بيان وصل "الوكيل الإخباري" المواطنين الراغبين بزيارة الوزارة لتصديق وثائقهم، وحرصاً على سلامتهم ومنعاً لأي اكتظاظ قد يتسبب بنقل العدوى، الدخول إلى الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/appointments/
 لحجز موعد مسبق لتصديق الوثائق، حيث سيتم الالتزام بهذه المواعيد ولن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى حرم الوزارة دون حجز موعد مسبق، كما تتمنى الوزارة على الإخوة المواطنين ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من لبس الكمامات والقفازات إضافة إلى مراعاة معايير التباعد الجسدي.

اضافة اعلان

كما تؤكد الوزارة- بحسب البيان - أنه بإمكان الراغبين بتصديق الشهادات مراجعة مراكز التصديق الموجودة خارج الوزارة في الجامعات الرسمية، وعدد من الجامعات الخاصة،  ودون موعد مسبق، وللتعرف على هذه المراكز الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي:  http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/Centers.aspx.


 وللتعرف على الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصديق الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Authentication 


كما يمكن فقط للأشخاص الذين استلموا رسالة نصية لغايات استلام وثيقة المعادلة الجاهزة وفق التاريخ المحدد في الرسالة النصية، وقبل مراجعة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدخول إلى الرابط الآتي لحجز موعد مسبق لمراجعة المديرية http://rce.mohe.gov.jo/appointments/

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3de06ede-7284-458d-b953-a633745ac240

دودين لـ الوكيل : ندرس قرارا لتعديل ساعات خدمة التوصيل خلال رمضان

مكتب-التامين-الموحد-كلمة-الاردن-780x470

اتحاد شركات التأمين يحذر من طريقة جديدة للاحتيال على المواطنين

فايزر

بلعاوي لـ الوكيل: تأخير الجرعة الثانية لفايزر جاء لتعزيز المناعة المجتمعية

3202118141144208121880

وزير المالية : ارتفاع نسب البطالة أكبر هم للحكومة

امانة

الأمانة : التسهيلات العمرانية متاحة للجميع

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية لـ الوكيل : عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان له بدائل قيد الدراسة سنعلن عنها

أخبار متعلقة
تر

رسالة إلى الأردنيين من أجل صيف آمن

ابد

رسالة ملكية من أجل الانتصار على الوباء