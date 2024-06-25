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الثلاثاء، 25-06-2024 11:39 ص

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من الحكومة الماليزية

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الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في جامعات مشمولة بالمنحة الدولية الماليزية (MIS) في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) وبتخصصات مختلفة باستثناء تخصصات (الطب، التمريض، الصيدلة) للعام الجامعي 2024-2025.

تشمل المنحة الدراسية 
(تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).
شروط التقديم:
-  حصول الطالب على شهادة اتقان اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (6) في امتحان (IELTS) وبعلامة لا تقل عن (550) في امتحان (TOEFL) / PBT (أو وثيقة من جامعته السابقة تبين بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في التدريس. 

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- الا يزيد عمر الطالب عن (40) عاماً للتقديم في برنامج الماجستير، و(45) للتقديم في برنامج الدكتوراه.


- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المؤهل العلمي السابق عن (3). 
آلية التقديم:


- للحصول على مزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية وتقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي: https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

 

 




 

 


 

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