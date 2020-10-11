الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-10-2020 12:36 م

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-10202001


الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي ( 2020 / 2021) ضمن دورة الترشيح الأولى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:

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http://www.dsamohe.gov.jo/ESSApp2020/SclrAdmLogin.aspx 


حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع  أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم  ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها. 


كما تؤكد الوزارة ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فايروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي:([email protected]).


 




 

 


 

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