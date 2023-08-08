التعليم العالي: عقد "امتحان المفاضلة" بعد الانتهاء من طلبات القبول الموحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب ، إن موعد عقد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية سيكون بعد الانتهاء من تقديم طلبات القبول الموحد.

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وأضاف الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أنه فور الانتهاء من طلبات القبول يتم الإعلان عن تفاصيل وآلية عقد امتحان المفاضلة متوقعاً أن يوم بعد منتصف شهر أيلول القادم .



ونوه أن كل شهادة من الشهادات الأجنبية لها مقاعد خاصة بها تُحدّد سنويا حسب عدد المتقدمين للامتحان مؤكداً أنه يمكن للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية الدخول إلى طلب القبول الموحد عند تفعيله .



