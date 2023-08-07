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الإثنين، 07-08-2023 10:12 ص

التعليم العالي: إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري -أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب إطلاق المواقع الإلكترونية الجديدة لوحدة تنسيق القبول الموحد نهاية الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن الوزارة عملت على تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني، خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي المقبل.

وأشار إلى اجراء بعض التعديلات على سياسات القبول بعضها تعديلات بسيطة وبعضها جذرية وذلك لتتناسب مع عملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل 2023/2024.

ونوه أن بعض هذه التعديلات تضمنت وضع حد أدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان وهو 85% بسبب بدء تدريس هذين التخصصين في الجامعات الخاصة.

 




 

 


 

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