قرارات حكومية عاجلة على إثر الاجتماع المشترك الاثنين

الوكيل الاخباري - خلّص اجتماع في وزارة الزراعة، إلى الخروج بقرارات تسمح للبرادات الأجنبية بتحميل المنتجات المحلية، وفق ما أكدت وزارة الزراعة .



وخلص الاجتماع أيضا إلى اعتماد نموذج خاص لطلب تصاريح البرادات الأجنبية مختوما من قبل المصدر، وتخصيص منصة من قبل هيئة تنظيم النقل يتوفر عليها البرادات المتوفرة وتأشيرات السواقين ومشاغل التصدير والطلب من قبل المصدر إلكترونيا.



وشارك في الاجتماع وزير الزراعة خالد الحنيفات والمدير العام لهيئة تنظيم النقل عبد الرحيم الوريكات ورئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب ورئيس اتحاد المزارعين ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد.

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