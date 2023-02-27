التنمية الاجتماعية تضبط 53 متسولاً في يوم

الوكيل الاخباري - ضبطت مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 53 متسولاً من البالغين والاحداث في مختلف مناطق المملكة يوم الجمعة الماضي وجرى احالتهم إلى القضاء.



وقال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين إن مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، نفذت بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملة يوم الجمعة الماضي، لضبط المتسولين في مختلف محافظات المملكة.



وأضاف خريس، أن الحملة ركزت على المساجد والأسواق العامة حيث يستجدي المتسولون عواطف الناس بأشكال وحيل مختلفة مؤكدا أن حملات مكافحة التسول مستمرة.

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