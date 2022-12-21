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الأربعاء، 21-12-2022 03:49 م

التنمية: ترخيص الحضانات المنزلية مجاني وتقديم الطلب الكترونياً

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس أن 6 حضانات منزلية مرخصة في جميع أنحاء المملكة.

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وقال خريس لـ "الوكيل الاخباري" إنه ارتفع العدد الكلي للحضانات المنزلية المرخصة بعد ترخيص حضانة الشهر الماضي، لتصبح واحدة في لواء الرصيفة، وواحدة في وادي السير، و3 في ماركا وواحدة في الكورة بمحافظة إربد.
وبين أن ترخيص الحضانات المنزلية مجاني، بدون أي كلف مادية، وذلك بتقديم الطلب إلكترونيا على موقع الوزارة، لتسهيل عملية الترخيص، وتخفيف الجهد على المواطنين، ولضمان زيادة الاقبال على تسجيلها، ولتوفير خدمات الرعاية للطفل.


يذكر ان تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021، صدرت بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من نظام دور الحضانة رقم (77) لسنة 2018، وعرفت التعليمات دار الحضانة المنزلية بأنها جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم، حيث تم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية يوم 15 تموز/يوليو 2021.

 




 

 


 

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