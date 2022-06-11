التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي

الوكيل الاخباري - أكد مساعد أمين وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور زيادة ظاهرة التسول بشكل عام في الآونة الأخيرة، ومن ضمنها تسول الأطفال.



وفي حديثه لقناة المملكة، السبت، أوضح أن نحو 5800 طفل خرجوا إلى التسول في عام 2021، منهم 1783 دخلوا إلى مؤسسات الوزارة من مجموع المتسولين الكلي الذي بلغ في ذات العام 13558 متسولًا.



“وفي العام الحالي 2022 بلغ عدد المتسولين من الأطفال 1586 طفلًا، من مجموع المتسولين الكلي الذي وصل إلى 4834 متسولًا”، وفق الجبور.

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