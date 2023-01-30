التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي اليوم الاثنين، وثيقة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الحادي والستين، تحمل توقيع رئيس الوزراء وصفي التل.

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وتظهر الوثيقة نصّ كل من الرسالة الملكية والإرادة الملكية المتعلقتين بميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني (الأمير آنذاك) وتسميته وليًّا للعهد.



وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن الرسالة الملكية زفَّت البشرى بميلاد الأمير عبدالله بن الحسين.



عند الساعة الخامسة وسبعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 24 شعبان سنة 1381هـ الموافق 30 كانون الثاني سنة 1962م.



وتضمنت الرسالة طلب جلالة الملك الحسين بن طلال من رئيس الوزراء وصفي التل إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، داعيًا الله بأن يجعله قرة عين للأسرة الأردنية وللعرب والمسلمين.



وبينت الرسالة كذلك الإرادة الملكية السامية بمنح الأمير عبد الله لقب ولي العهد بناءً على الفقرة( أ) من المادة (28) من الدستور الأردني، والتي تنصّ على أن تنقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنًّا.