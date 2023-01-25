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الأربعاء، 25-01-2023 04:14 م

الملك يغادر أرض الوطن إلى قطر وكندا والولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى دولة قطر في مستهل جولة تشمل أيضا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


ويعقد جلالته في الدوحة لقاء مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

ويتوجه جلالة الملك من الدوحة إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الحاكم العام لكندا ماري سيمون، ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويعقد جلالته في واشنطن لقاءات مع أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

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