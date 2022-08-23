الجازي : 28 مخرجأً رقابيَّاً رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي

الوكيل الاخباري - عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدَّوري برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، في إطار نهج المراجعة الشهريَّة للاستيضاحات.



وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، مراجعة الاستيضاحات التي جرى رصدها خلال شهر تمُّوز الماضي، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – 28 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقِّ 14 مؤسَّسة وجهة.

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