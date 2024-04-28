دعوة للترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

الوكيل الاخباري-
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن دورها الاجتماعي والاقتصادي واهتمامها في حماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى؛ ما هو إلا مسؤولية وطنية تُناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن أي احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.اضافة اعلان
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف اليوم الأحد إلى أنها أطلقت آواخر العام الماضي استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل (2023-2027) والتي استندت إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائق، مضيفةً في بيانها أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وتأكيداً على حرصها بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.
وفي هذا المجال بيّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن جائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة هي فرصة حقيقية للمنشآت والأفراد للتميّز، داعيةً كافة المنشآت والأفراد الراغبين الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد التقدم بطلبات الترشح قبل نهاية شهر أيار المقبل.
وأوضحت أن بإمكان المنشآت والأفراد الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo
)، أو مباشرة من خلال الرابط التالي (https://www.ssc.gov.jo/eaosh-individuals/
) في حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكنهم التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي .(https://www.ssc.gov.jo/eaosh-corporation/
)
وبينت المؤسسة أنه بإمكان والأفراد المنشآت التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2115، 2103 أو البريد الإلكتروني ([email protected]
) أو زيارة صفحة المؤسسة في الفيس بوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.