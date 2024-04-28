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الأحد، 28-04-2024 12:23 م

التعليم العالي: سنقبل 800 طالب فقط في الطب البشري العام المقبل

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 28-4-2024 بأن مجلس التعليم العالي سيمضي قدماً في تنفيذ الخطة التدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2028 ، والتي أقرها سابقاً في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ، حيث قرر المجلس قبول (1000) طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية  للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في حين قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الهاشمية.

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وفي العام الجامعي 2024-2025 قرر المجلس قبول (800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية ، وسيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة  (20%).


أما في العام الجامعي 2025-2026 وما بعد فقد قرر المجلس قبول  (640)  طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20%) للعام 2025-2026 فقط.


وأكد مجلس التعليم العالي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات، كما أشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.

 




 

 


 

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