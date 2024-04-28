بطولة شاب تنقذ اشخاصا علقوا وسط سيل في السعودية- فيديو

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر لحظة إنقاذ شخص لمجموعة من الشباب الذين علقوا داخل مجرى السيل في وادي جعبة بمنطقة بيشة. وأظهر الفيديو المواطن السعودي وهو يقود شيول ويقترب من الشباب العالقين، فيما قام شخصان آخران بمساعدتهم على الصعود إلى مقدمة الشيول.



وتُظهر لقطات الفيديو المثيرة المواطن السعودي وهو يسحب الشباب ويواجه قوة اندفاع مجرى السيل الجارف، إلا أنه تمكن ببراعة من إنقاذهم وإخراجهم بأمان. وتجمع عدد من الاشخاص حول مكان الحادث، يراقبون بترقب واهتمام عملية الإنقاذ، وسمع في الفيديو صوت شخص يعبر عن امتنانه قائلاً “بيض الله وجهك” لقائد الشيول.

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وعلق مغردون أن هذه اللقطات البطولية تعكس الروح المجتمعية والتكاتف الذي يتمتع به المجتمع، حيث قام المواطن السعودي الشجاع بمساعدة الشباب العالقين وإنقاذهم من وضع خطر.

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