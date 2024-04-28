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الأحد، 28-04-2024 01:16 م

فيديو- أول ظهور لبن غفير بعد خروجه من المستشفى

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الوكيل الإخباري- غادر وزير الأمن القومي لجيش الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد علاجه إثر تعرض سيارته لحادث مرور يوم الجمعة.

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وظهر بن غفير في مقطع فيديو نشره  اليوم عبر صفحته في تطبيق "إكس" قائلا انه سيعود الى نشاطه يوم الثلاثاء .

 

وتعرض وزير الأمن القومي لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتطرف لحادث سير قرب مكان عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة الرملة، وأصيبت بها إسرائيلية.


وأظهرت مشاهد متداولة سيارة الوزير وهي تنقلب إثر اصطدام سيارة أخرى بها.




 




 

 


 

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