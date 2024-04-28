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الأحد، 28-04-2024 12:13 م

عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن".

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أضاف أنه في حال اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، منوها إلى ان إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية.


وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة كما طالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بإسرائيل.


وتابع " أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة."


وختم "لا بد من حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة."


 




 

 


 

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