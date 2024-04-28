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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 28-04-2024 09:48 ص

شاهد لحظة سقوط امرأة من داخل حافلة ركاب بطريقة مروعة في تركيا

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الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط امرأة من إحدى الحافلات في ولاية أضنة التركية، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

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ويظهر مقطع الفيديو السيدة وهي تقف داخل الحافلة بينما كان الباب مفتوحًا بالكامل، ظنًا منها أنها ستنزل في المحطة التالية. وحينما حاولت العودة إلى مقعدها، اختل توازنها وسقطت على الأرض بينما كانت الحافلة تسير.


وتوقف قائد الحافلة على الفور ونزل الركاب للاطمئنان على سلامة السيدة. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وذكر الإعلام أن السيدة التركية أصيبت بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى الرعاية الصحية.

 

 

 

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