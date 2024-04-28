شاهد لحظة سقوط امرأة من داخل حافلة ركاب بطريقة مروعة في تركيا

الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط امرأة من إحدى الحافلات في ولاية أضنة التركية، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

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ويظهر مقطع الفيديو السيدة وهي تقف داخل الحافلة بينما كان الباب مفتوحًا بالكامل، ظنًا منها أنها ستنزل في المحطة التالية. وحينما حاولت العودة إلى مقعدها، اختل توازنها وسقطت على الأرض بينما كانت الحافلة تسير.



وتوقف قائد الحافلة على الفور ونزل الركاب للاطمئنان على سلامة السيدة. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر الإعلام أن السيدة التركية أصيبت بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى الرعاية الصحية.





أضنة، تركيا بالعربي، 26 أبريل 2024



أصيبت امرأة بجروح خطيرة، بعد سقوطها من حافلة نقل ركاب كان بابها مفتوحًا في ولاية أضنة بجنوب تركيا.



ورصدت كاميرة مراقبة مثبتة فوق السائق لحظة سقوط المرأة من الحافلة أثناء سيرها في… سيدة تُصاب بجروح خطيرة بعد سقوطها من حافلة مفتوحة الباب في أضنةأضنة، تركيا بالعربي، 26 أبريل 2024أصيبت امرأة بجروح خطيرة، بعد سقوطها من حافلة نقل ركاب كان بابها مفتوحًا في ولاية أضنة بجنوب تركيا.ورصدت كاميرة مراقبة مثبتة فوق السائق لحظة سقوط المرأة من الحافلة أثناء سيرها في… pic.twitter.com/TJsG0Gi2jQ April 26, 2024

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