الجامعة الأردنية تبدأ تخريج فوجها الـ 57 الجمعة

الوكيل الاخباري–

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تبدأ الجامعة الأردنية الجمعة بتخريج الفوج السابع والخمسين من طلبتها، حيث يفوح عطر التفوق المصحوب بأريج النجاح والعطاء؛ من خلال الحفلات الأكاديمية المبهجة، بعد أن اتُّخذت جميع البروتوكولات والإجراءات الرسمية لإنجاح حفلات التخرج.وبهذه المناسبة، تزفُّ الجامعة الأردنية التهاني لجميع الطلبة الخريجين وأسرهم للوصول إلى هذه اللحظة المميزة، متمنية بأن يلقى الطلبة مستقبلًا مشرقًا وأن يعبّروا عن فرحتهم بالنجاح، لا سيما بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها عليهم حارمةً إيّاهم من فرحة ارتداء ثوب التخرج والوقوف على منصة التكريم وسط أجواء تمتزج فيها دموع الفرح بالنجاح ودموع فراق صرحهم الأكاديمي الذي قضوا فيه أجمل الأيام.وستحتفل الجامعة هذا العام بتخريج ما يقارب (9800) خريجًا من مختلف تخصصات وبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.وسيبدأ برنامج الاحتفالات اعتبارا من مساء يوم الجمعة 2022/7/29 ليستمر حتى السادس من آب وذلك بتخريج كلية الآداب، تليها كليات التمريض والصيدلة وعلوم التأهيل، ثم كليتا الشريعة والعلوم التربوية، ثم كليتا الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية واللغات الأجنبية، تليها كليات الحقوق والملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الرياضة، ثم كليتا الهندسة والفنون والتصميم، ثم كليات الأعمال والآثار والسياحة، ثم كليتا العلوم والزراعة، لتُختتم حفلات التخريج أخيرا بكليتي الطب وطب الأسنان.