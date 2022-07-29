الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله

النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

حقيقة وفاة الممثلة المصرية آثار الحكيم

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدينة ألمانية تحظر الماء الساخن في المباني العامة!

الذهب عالميا يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر

الجامعة الأردنية تبدأ تخريج فوجها الـ 57 الجمعة

الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.7437

محمود المهدي طليق منة عرفة يكشف أحد أسباب طلاقهما

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الجمعة، 29-07-2022 11:14 ص

الجامعة الأردنية تبدأ تخريج فوجها الـ 57 الجمعة

download


الوكيل الاخباري– تبدأ الجامعة الأردنية الجمعة بتخريج الفوج السابع والخمسين من طلبتها، حيث يفوح عطر التفوق المصحوب بأريج النجاح والعطاء؛ من خلال الحفلات الأكاديمية المبهجة، بعد أن اتُّخذت جميع البروتوكولات والإجراءات الرسمية لإنجاح حفلات التخرج.اضافة اعلان


وبهذه المناسبة، تزفُّ الجامعة الأردنية التهاني لجميع الطلبة الخريجين وأسرهم للوصول إلى هذه اللحظة المميزة، متمنية بأن يلقى الطلبة مستقبلًا مشرقًا وأن يعبّروا عن فرحتهم بالنجاح، لا سيما بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها عليهم حارمةً إيّاهم من فرحة ارتداء ثوب التخرج والوقوف على منصة التكريم وسط أجواء تمتزج فيها دموع الفرح بالنجاح ودموع فراق صرحهم الأكاديمي الذي قضوا فيه أجمل الأيام.

وستحتفل الجامعة هذا العام بتخريج ما يقارب (9800) خريجًا من مختلف تخصصات وبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وسيبدأ برنامج الاحتفالات اعتبارا من مساء يوم الجمعة 2022/7/29 ليستمر حتى السادس من آب وذلك بتخريج كلية الآداب، تليها كليات التمريض والصيدلة وعلوم التأهيل، ثم كليتا الشريعة والعلوم التربوية، ثم كليتا الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية واللغات الأجنبية، تليها كليات الحقوق والملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الرياضة، ثم كليتا الهندسة والفنون والتصميم، ثم كليات الأعمال والآثار والسياحة، ثم كليتا العلوم والزراعة، لتُختتم حفلات التخريج أخيرا بكليتي الطب وطب الأسنان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

أمسية ثقافية ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في المكتبة الوطنية

7202218192413100281811

البلقاء: ورشة متخصصة ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

720222621415251647799

الامن العام : اصابتان بمشاجرة في جرش

720222819855719826331

الضمان توفر محطة توعوية لتنفيذ خدمة أنت تسأل والضمان يُجيب في مهرجان جرش

w

أمين عمّان : استكمال أعمال البنية التحتية للمسار الثاني من مشروع الباص السريع

720222612015719692463

إطلاق معسكر الشباب الدولي في معان

أخبار متعلقة
wwwwwwww

برنامج تدريبي حول تمكين المرأة بالجامعة الأردنية

فلوس 3

إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية الجامعة الاردنية

قطر2

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

التربية ٣

التربية توضح حول نسب النجاح الأولية بالتوجيهي

w

الجامعة الأردنيّة تُطلق نظامًا خاصًّا لدعم المشاريع البحثيّة

fd4d0242-whatsapp-image-2022-07-14-at-2.33.24-pm

الأردنية تُطلق نظاما خاصا لدعم المشاريع البحثية